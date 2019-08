A princesa que desafiou o emir

Haya, de 45 anos, sexta mulher do emir do Dubai, Mohamed Bin Rashid, de 70, chegou ao Supremo Tribunal de Londres, na semana passada, com um vestido branco e o cabelo solto, agarrando um másbaha, uma espécie de rosário islâmico. Acompanhada pela sua advogada, Fiona Shackleton, foi a primeira vez que a princesa apareceu em público desde que fugiu do Dubai, em maio, o mês sagrado do Ramadão, com os dois filhos, Jalila, de 11 anos, e Zayed, de 7, e com 35 milhões de euros.

Uma semana antes, o xeque e a princesa, filha do falecido rei Hussein da Jordânia, emitiram um comunicado conjunto, anunciando o seu processo de divórcio – situação inédita numa monarquia absoluta. O motivo que terá levado Haya a fugir para Londres não é claro, mas estará relacionado com o seu conhecimento das verdadeiras razões da fuga de Latifa, uma das filhas do emir.

