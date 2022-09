O reinado de Isabel II em 10 momentos históricos

O reinado de Isabel II foi tão longo - atravessou a segunda metade do século XX e as primeiras duas décadas do século XXI - que acabou por marcar também grande parte da história moderna. Apesar de ser sinónimo de sobriedade e tradição, a monarca inglesa que mais anos esteve no trono - e em todo o mundo só perdeu para Luís XIV que reinou mais dois anos que ela - também conseguiu ela própria fazer história.