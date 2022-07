Ricky Martin acusado de violência doméstica

O cantor nega as acusações. Segundo a ordem emitida pelo tribunal, os dois tiveram uma relação durante sete meses e terminaram há dois meses. Ricky Martin não terá aceitado o fim da relação.

O cantor Ricky Martin foi acusado de violência doméstica em Porto Rico. As autoridades tentaram, na sexta-feira, entregar uma ordem de restrição contra o porto-riquenho. Os representantes do cantor afirmaram que "as alegações contra Ricky Martin são completamente falsas e fabricadas".