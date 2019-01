Comentários violentos, ameaçadores e racistas contra as duquesas estão a preocupar a família real britânica.

"Brevemente serei eu a estar ao lado do [príncipe] Harry e Meghan terá desaparecido". A frase, acompanhada por um emoji de uma faca de cozinha, acompanhava um vídeo dos duques de Sussex na Nova Zelândia, durante a longa estadia na Oceânia, e foi um dos que preocupou a família real inglesa. Na mesma altura, a antiga atriz norte-americana foi acusada de branquear a pele e de ser "vulgar".

Estes ataques, tanto à mulher de Harry, como à mulher de William, Kate Middleton, levaram o Palácio de Kensington a agir e a pedir ajuda às empresas de redes sociais para encontrarem uma solução. "O pessoal do palácio passa várias horas por semana a lidar com comentários ameaçadores, incluindo referências de violência sexual e racistas, publicados nestas plataformas", explicou uma fonte anónima ao The Mail on Sunday.

Um elemento que trabalha no palácio que gere a vida dos filhos de Carlos e Diana assumiu que os ataques a Kate e Meghan tiveram o seu ponto mais difícil durante o verão de 2018. "Temos padrões básicos que aplicamos aos comentários, analisando a linguagem violenta, racista, ameaçadora e o abuso. Não eliminamos comentários que criticam a família real, porque as pessoas têm direito a opinar", acrescentou a mesma fonte, acrescentando que o grupo trabalha para eliminar os comentários realmente ofensivos: "as plataformas de redes sociais, particularmente o Instagram, foram muito úteis e proativos a proporcionar ferramentas para gerir estes problemas. Há todo um tipo de frases abusivas que podes proibir de maneira a que não apareçam."

Os ataques levaram a revista social Hola a apoiar a causa do Palácio de Kensington e criar uma campanha de promoção da educação e bondade nas redes sociais, através da hasthtag #hellotokindness (#olágentileza). "Para nós, é inaceitável atacar duas mulheres ou publicar comentários abusivos, ameaçadores, racistas ou sexistas", explicou o diretor da publicação, defendendo também que não "é aceitável atacar outros utilizadores apenas porque não se partilha a mesma opinião".

Os quatro jovens têm apenas a página oficial de Kensington nas redes sociais, não havendo perfis pessoais. Meghan tinha um blog e contas nas redes sociais que fechou poucos meses depois de ter começado a namorar Harry.