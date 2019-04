Os duques de Cambridge, William e Kate, publicaram três fotografias do filho mais novo, o príncipe Louis, que celebra o primeiro aniversário esta terça-feira. As imagens foram capturadas pela duquesa na casa de família em Norfolk no início do mês, revelou o Palácio de Kensington.





The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to share three new photographs of Prince Louis ahead of his first birthday tomorrow



The photographs were taken earlier this month by The Duchess at their home in Norfolk. pic.twitter.com/VOJ7rhKthz