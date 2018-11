A duquesa de Sussex assistiu pela primeira vez à cerimónia no Cenotáfio, em Whitehall, mas não partilhou a varanda com a família próxima de Harry.

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, participou pela primeira vez nas cerimónias do Dia do Armistício, este ano carregadas de simbolismo devido à celebração do 100º aniversário do fim da I Guerra Mundial. Este domingo, a norte-americana fez parte da comitiva da família real que se deslocou ao Cenotáfio, um monumento em Whitehall, Londres, mas a sua colocação durante a celebração tornou-se motivo de discussão nas redes sociais.

Tudo porque Meghan não ficou na mesma varanda que Isabel II, ao contrário da duquesa da Cornualha e mulher do príncipe Carlos, Camilla Parker-Bowles, e da duquesa de Cambridge e mulher de William, Kate Middleton. A antiga actriz assistiu à cerimónia num varandim que partilhou com a mulher do presidente alemão, Elke Büdenbender, uma decisão relacionada com o espaço do local e com o protocolo.

Na varanda principal, ficaram a rainha e as mulheres dos sucessores, Carlos e William, por esta ordem respectivamente. "Meghan não teve um papel tão proeminente, como se calhar muita gente esperaria, mas existe uma ordem institucional", explicou à People o editor da revista Majesty, Joe Little, rejeitando que tenha sido uma decisão com o intuito de colocar Meghan em segundo plano.

Em 2017, algo semelhante aconteceu com Kate. O ano passado, o duque de Edimburgo, príncipe Philip, participou na cerimónia e dividiu o balcão com a rainha Isabel II. Assim, só Camilla ficou na mesma varanda, passando a duquesa de Cambridge para uma varanda com outros elementos da família real.

Afastado da vida pública por motivos de saúde, Philip não participou na cerimónia deste ano, tendo sido colocada uma coroa de flores em seu nome. Carlos, William e Harry também depositaram flores durante a cerimónia, tal como o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier. Foi a primeira vez que um líder alemão tomou tal iniciativa em nome da Alemanha.