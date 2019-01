A guarda-costas de Meghan Markle decidiu abandonar o cargo, apenas seis meses depois de se ter tornado a primeira mulher a desempenhar tal papel junto na equipa de segurança da família real.

Segundo a imprensa britânica, a guarda-costas – cujo nome foi mantido em anonimato por questões de segurança – é descrita como "brilhante" pelos colegas da Polícia Metropolitana e a sua saída é apontada como uma perda importante para os duques de Sussex. De acordo com as mesmas fontes, a guarda-costas sai pela dificuldade em contrariar uma das maiores vontades da antiga atriz norte-americana: ter uma vida tão normal quanto possível. "Ao contrário de alguém que cresceu no seio de uma família real, a adaptação a uma equipa de segurança é difícil para quem nunca tenha tido essa rotina. Markle nunca pode sair sem seguranças, o que se tornou numa restrição desconfortável para ela", explicou uma fonte ouvida pelo Daily Mail.

Esta é a terceira saída da equipa de Meghan e do príncipe Harry tornada pública nos últimos tempos. A assistente pessoal de Markle, a francesa Melissa Touabti, saiu também ao fim de meio ano no cargo. Quem também se sabe vai deixar as suas funções, ao fim de 17 anos no cargo, é a secretária privada do casal, Samantha Cohen.