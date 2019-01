O príncipe George revelou a alcunha pela qual gosta de ser chamado enquanto passeava num dia de sol com a irmã, Charlotte, e a avó, Carole Middleton (mãe de Kate), em Berkshire, no Reino Unido.

De acordo com o jornal The Sun, a família estava num jardim a aproveitar os raios de sol quando uma mulher que passeava o cão se aproximou dos pequenos príncipes.

"Fui alertada por um polícia para não fotografar as crianças, o que não fiz, mas o George começou a interagir com o meu cão. Para ser simpática meti conversa com ele e perguntei qual era o nome dele, apesar de obviamente saber qual era", começa por revelar a mulher, cuja identidade optou por salvaguardar.

Para grande espanto da transeunte, o pequeno George respondeu que se chamava....Archie, com um "sorriso de orelha a orelha". Esta afirmação leva a crer que o filho mais velho de Kate e William tem uma alcunha, no entanto, não se sabe se será desta forma que os pais e a restante família o tratam.

George, de cinco anos, e Charlotte, de três, terão passado o fim de semana na casa de campo dos pais de Kate.