O "bebé Sussex" deverá nascer nos próximos dias. Príncipe tem uma visita marcada à Holanda na próxima semana.

O Palácio de Buckingham desmentiu esta quinta-feira que já tivesse nascido o "bebé Sussex", filho de Meghan Markle e do príncipe Harry. O bebé "ainda não nasceu", indicou um representante da família real britânica ao canal CBS.



O esclarecimento surge depois de um radialista britânico ter afirmado - sem provas - que a rainha Isabel II tinha feito uma visita não planeada a casa do neto.

Markle e o príncipe Harry não tornaram pública a data do nascimento do primeiro filho e todos os detalhes têm sido mantidos privados. Porém, esperava-se que o bebé nascesse no fim de abril. O parto deverá então acontecer no início de maio.

O príncipe Harry tem uma visita à Holanda marcada para a próxima semana (8 e 9 de maio), o que pode indicar que o bebé já tenha nascido nessa altura.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">So <a href="https://twitter.com/hashtag/BabySussex?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BabySussex</a> must be coming before Harry heads to the Netherlands next week? <a href="https://twitter.com/hashtag/SussexStandby?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SussexStandby</a> <a href="https://t.co/r4MYdihvdn">pic.twitter.com/r4MYdihvdn</a></p>— Emily Nash (@emynash) <a href="https://twitter.com/emynash/status/1123591148847734785?ref_src=twsrc%5Etfw">1 de maio de 2019</a></blockquote>

Os duques de Sussex quebraram a tradição ao não querer o nascimento do bebé na ala Lindo do Hospital de St. Mary, em Londres. A princesa Diana e a duquesa de Cambridge deram à luz no mesmo local.