Em 2014, era apenas uma comissária de bordo da companhia aérea Thai Arways. Cinco anos depois, Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya torna-se a rainha consorte de Vajiralongkorn, o rei da Tailândia. O anúncio foi feito através de comunicado da casa real tailandesa, depois de ambos terem sido visto juntos em público durante anos sem se oficializar a relação.

Quando ainda era príncipe, Vajiralongkorn nomeou Suthida a vice-comandante da sua unidade pessoal de guarda-costas e, já reinando, promoveu-a a general do Exército a dezembro de 2016.

As imagens da cerimónia de casamento foram exibidas nas televisões locais tailandesas na noite de quarta-feira, com a presença da família real no ritual que seguiu as tradições budistas. Este sábado, Vajiralongkorn irá ainda ser coroado formalmente rei da Tailândia, numa cerimónia que irá durar três dias e termina com uma procissão na capital tailandesa, Banguecoque.

A sua sucessão aconteceu após a morte do seu pai, Bhumibol Adulyadej, em 2016. No entanto, segundo a lei tailandesa, a coroação apenas pode acontecer após um período de luto e o antigo monarca foi cremado apenas um ano depois da sua morte.