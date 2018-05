O casamento já passou e agora Meghan Markle terá de se adaptar à sua nova família, a família real britânica. Ainda que o seu marido, o príncipe Harry, ocupe apenas o sexto posto na linha de sucessão ao trono, a rainha Isabel II já deixou claro que irá conceder maior protagonismo às novas gerações, pelo que esta irá um exercer um papel bastante visível em actividades reais.

E o primeiro passo começou pela criação de um perfil na página online da família real e da atribuição do título nobre de Duquesa de Sussex com o seu casamento. Na sua biografia mostra-se "orgulhosa de ser uma mulher e uma feminista" e pode ler-se o seu trabalho constante com causas sociais e várias organizações não-governamentais, com destaque para a sua nomeação como embaixadora pelas mulheres na ONU em 2015.

Durante os meses antes do casamento, Meghan teve aulas de protocolo e relações diplomáticas e foi ensinada das tradições da casa real - isto incluía desde os cumprimentos a saber como comportar-se em compromissos reais. Agora, irá começar a pôr os ensinamentos em prática: esta terça-feira, a duquesa de Sussex teve o seu primeiro acto oficial com uma festa no jardim do Palácio de Buckingham para celebrar os 70 anos de aniversário do príncipe Carlos que, apesar de fazer anos apenas em Novembro, decidiu escolher este mês para a comemoração pública.

Foi, aliás, por causa desta celebração que o recém casal adiou a sua lua-de-mel, que acontecerá na próxima semanas na Namíbia. Na agenda oficial está confirmada depois a sua presença em Outubro, em Sidney, na Austrália. Seguem-se visitas à Nova Zelândia, ilhas Fiji e Tonga, numa segunda metade do ano muito preenchida.

Para planos futuros, Meghan, de 36 anos, não descarta a rápida formação de família. Vários amigos da ex-actriz revelaram publicamente que esta tem "bastante vontade" em ser mãe.