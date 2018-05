Jogador de futebol brasileiro mantém relação com duas mulheres, Beatriz e Priscilla.





O jogador de futebol Ronaldinho está noivo das duas namoradas com quem vai casar no mesmo dia, de acordo com um colunista do jornal brasileiro O Dia.



De acordo com Léo Dias, o ex-atleta mundialmente conhecido vai dar o nó em Agosto com as suas duas noivas, Priscilla Coelho e Beatriz Souza.



segundo avança a imprensa brasileira, os três vivem "harmoniosamente" desde Dezembro numa mansão milionária num condomínio privado no Bairo da Tijuca, no Rio de Janeiro, local que já está predestinado à cerimónia.



O brasileiro terá começado a namorar com Beatriz em 2016, apesar de já manter uma relação com Priscilla há alguns anos. A relação a três terá subido de patamar quando Ronaldinho decidiu pedir a mão das duas mulheres ao mesmo tempo em janeiro deste ano, oferecendo a cada uma um anel de noivado.



No entanto, nem tudo são rosas neste que será um dos matrimónios mais polémicos do ano. Deisi, a irmão do craque, terá recusado a sua presença no casamento, uma vez que discorda da poligamia que o irmão pratica.



Tanto Beatriz como Priscilla são naturais de Belo Horizonte, a cidade onde Ronaldinho jogou pelo clube Atletico Mineiro. De acordo com a imprensa brasileira, o jogador não distingue as suas duas mulheres, oferecendo a ambas exatamente as mesmas prendas e o mesmo dinheiro para gastar.



A relação poligâmica nunca foi confirmada ou desmentida pelo jogador, no entanto, foram várias as vezes em que os três foram vistos em eventos oficiais ou viagens de trabalho do jogador.



Em Abril deste ano, fontes citadas pela imprensa brasileira avançaram que a família de Priscilla, uma das alegadas noivas de Ronaldinho, teriam expressado o seu descontentamento com a situação.