A duquesa de Sussex já tem o seu símbolo. Comunicação e o estado da Califórnia estão representados.

Depois do casamento real no dia 19 de Maio, Meghan Markle, agora a duquesa de Sussex, já tem o seu brasão.



Este costuma ser entregue ao pai da noiva antes do casamento, mas a polémica em torno de Thomas Markle – que não veio ao casamento real por motivos de saúde – originou a entrega directa à duquesa.



Ao contrário de Kate Middleton, Meghan Markle não tem o nome da família representado no seu brasão. A duquesa de Sussex acompanhou de perto a criação deste seu símbolo, cujo lado direito a ela se refere. Do lado esquerdo, está representado o brasão de armas do príncipe Harry.



O fundo azul representa o Oceano Pacífico da costa da Califórnia, onde Meghan Markle nasceu. Os dois raios de sol que atravessam o escudo representam Los Angeles, cidade de onde é natural.



As três penas representam a comunicação e o poder das palavras, conta a revista People. Markle era activista e tinha um blogue de lifestyle, o The Tig. Por baixo do escudo estão papoilas douradas, a flor do estado da Califórnia, e flores de Inverno, que crescem no Palácio de Kensington.



O pássaro que suporta o escudo, do lado de Meghan, representa de novo a comunicação. O leão representa Harry.



A coroa que encima o brasão tem duas cruzes, quatro flores-de-lis e duas flores de morangueiro. Aplica-se, desde o Real Mandato de 1917, aos filhos e filhas do herdeiro da coroa, neste caso o príncipe Carlos.