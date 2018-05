Mais de uma semana depois do casamento, o príncipe Harry e Meghan Markle partiram de lua de mel. O destino, segundo o site TMZ, é o Fairmont Jasper Park Lodge, em Alberta, no Canadá.Os duques de Sussex irão ocupar o Outlook Cabin, que tem seis mil metros quadrados, seis quartos, seis casas de banho, duas lareiras, terraço com espaço para fazer churrascos, cozinha completa e parque de estacionamento privado. Segundo o mesmo site, foram ainda assim encomedados alguns serviços que por norma não estão à disposição dos clientes.A segurança da viagem está a ser controlada pelas forças britânicas e canadianas, não se sabendo detalhes sobre o tempo de permanência do casal no local.O bangaloow é também conhecido por The Royal Retreat e já recebeu outros elementos da casa real britânica: o rei Jorge VI e a rainha Isabel, em 1939, e a Rainha Isabel II e o príncipe Filipe, em 2005.