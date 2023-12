A ascensão e a queda da Estée Lauder

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Na cozinha, fabricava cremes para o rosto e vendia-os nos salões de beleza de Nova Iorque, no início da década de 40. Estée Lauder foi inventora, promotora, vendedora e, sobretudo, demonstradora. Como os seus produtos faziam realmente a diferença na pele das mulheres, foi atraindo clientes e o pequeno negócio tornou-se num gigante da indústria cosmética. Agora, com quase 80 anos de existência, a marca de luxo norte-americana está a passar pela maior crise de sempre, com o valor das ações a cair mais de 50%, este ano.