O incrível casamento de Paris Hilton

A cerimónia de quinta-feira à noite foi apenas o início de um fim de semana de sumptuosas celebrações do casamento de Paris Hilton e Carter Reum, ambos com 40 anos. A socialite norte-americana explicou que sempre quis que este dia fosse a 11 de novembro, pelo significado da numerologia. "11:11 sempre foi a minha hora favorita do dia. É o meu lembrete para pedir um desejo e estar aberta a milagres", disse à revista Vogue.



Kardashian e Demi Lovato

O local escolhido também foi simbólico: a propriedade do falecido avô dela, Barron Hilton, em Bel-Air, em Los Angeles, na Califórnia. De acordo com o site Page Six, a propriedade de 15 mil m2 já não pertence à família Hilton, tendo sido vendida ao ex-CEO do Google, Eric Schmidt, por 54 milhões de euros, em maio passado, mas terá sido alugada pelos noivos para o grande dia.



Hilton caminhou até o altar ao som da voz da sua amiga Kim Petras, que cantou I Can't Help Falling in Love, de Elvis Presley. E a música não parou por aí - após a cerimónia, os convidados dirigiram-se para uma tenda para um jantar sentado, enquanto Demi Lovato cantava I Will Always Love You. Não se sabendo ao certo o número de convidados, várias celebridades publicaram fotos do casamento, nas redes sociais, caso de Kim Kardashian, que em tempos foi a melhor amiga da noiva.