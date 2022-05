Tudo o que precisa de saber sobre a Met Gala de 2022

Esta segunda-feira à noite, todos os olhos vão estar virados para a escadaria do Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque para mais uma edição da Met Gala que dá início à exposição anual de moda, este ano o tema é In America: An Anthology of Fashion.

Todos os anos, na primeira segunda-feira do mês de Maio, o MET (Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque), abre as suas portas para uma gala marcada pela presença das maiores estrelas. Em 2022, o evento oficializa a abertura da exposição anual do Costume Institute intitulada In America: An Anthology of Fashion (Na América: Uma Antologia da Moda).