Equipa de Carolina Deslandes envolvida em acidente de viação

A equipa da cantora Carolina Deslandes esteve envolvida num acidente de vaiação que deixou três dos seus elementos feridos. A confirmação foi dada pela própria nas suas redes sociais, sem adiantar pormenores. Segundo o Correio da Manhã, do acidente acabaram por resultar três vítimas mortais - o pai, a mãe e o filho - que seguiam no noutro carro.







Carolina Deslandes

Na sequência de um acidente de viação, a cantora anunciou o cancelamento do concerto nas festas de Valença, em Viana do Castelo, marcado para esta segunda-feira.

A cantora explicou o sucedido, sem pormenores, na sua rede social Instagram. "No decorrer de um acidente, três elementos da nossa equipa estão feridos", começa por explicar no comunicado. "Pedimos que respeitem a privacidade e o momento que as famílias estão a atravessar, bem como toda a nossa estrutura que é família há tantos anos". Acrescenta que está "será a única vez que vamos falar sobre este assunto".

"Queremos desde já, prestar as nossas condolências à outra família envolvida no acidente. Obrigada pela preocupação e pelo amor", continua no comunicado.



Segundo o CM, o acidente aconteceu no IC8, por volta das 4h da madrugada de domingo. Um casal português que vivia em Espanha e o filho de ambos, de 12 anos, não sobreviveram ao embate e o seu óbito foi declarado no local.

"Peço também que não façam mais perguntas sobre nada. Estamos a fazer o possível para cumprir com os nossos deveres profissionais, não sendo essa a nossa primeira prioridade", conclui a artista.

View this post on Instagram A post shared by Carolina (@carolinadeslandes)

O município de Valença divulgou na sua página de Facebook que "por impedimento de saúde de alguns elementos da sua equipa, a artista Carolina Deslandes está impedida de realizar o concerto previsto para amanhã, 14 de agosto, em Valença". No entanto, afirmam que "em sua substituição subirão a palco os Karetus".