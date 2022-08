Isto agora mete-se Agosto

Começou a acontecer há coisa de um mês, com a novela dos despachos sobre o aeroporto de Lisboa, que ia levando à demissão de Pedro Nuno Santos, mas no fim não levou. Aliás, começou até antes disso, com os comentários da diretora-geral da Saúde sobre os perigos do bacalhau à Brás, seguidos do apelo do Presidente da República aos portugueses para que façam o favor de não adoecer no Verão. Em conversas de amigos ou familiares reagia-se a esta sucessão de parvoíces oficiais com o desabafo resignado e desculpabilizador de que estávamos a entrar na "silly season".