No último fim de semana de maio com temperaturas de julho, ninguém ficou em casa. As praias da Comporta e outras da costa alentejana, da Costa da Caparica, do Meco e de Cascais foram o destino dos famosos que partilharam fotos no Instagram.

Com um bronzeado de verão, a atriz Júlia Palha tem publicado várias imagens tanto na praia como na piscina, Carolina Patrocínio – que foi mãe do quarto filho há pouco mais de um mês – conta que mergulhou "com água a 20º" e que comeu amêijoas e bebeu um panaché. Em Cascais, Rita Pereira, seguida por 1,3 milhões no Instagram, esteve numa praia rochosa e escreveu: "Amo estar no meio das rochas, em piscinas naturais, rochas desenhadas pelas ondas do mar, com peixinhos, búzios, lapas e algas. Amo!"

Migas e sopa de tomate

Cristina Ferreira optou pelo Sabugueiro, no Alentejo, para relaxar e fartou-se de publicar fotografias na piscina e a mostrar os diferentes outfits. Levantou-se cedo e almoçou "migas de espargos, sopa de tomate e doce de ovos e gila". Cláudia Vieira esteve uma semana a "alentejanar" e a desfrutar da piscina, da praia e do campo, com as filhas, Maria e Caetana. No domingo, a atriz Joana Câncio garantiu que teve um "dia de praia perfeito", na Comporta, e Bárbara Norton de Matos esteve com as filhas, Luz e Flor, num fim de semana prolongado, em Santiago do Cacém e partilhou (quase) tudo com os seus 244 mil seguidores.