Cláudio Ramos: "Sei que nunca serei reconhecido como escritor num país em que somos metidos em gavetas"

'O Amor não Morre' é o sexto romance de Cláudio Ramos, que chega amanhã, dia 25, às livrarias. O apresentador, que faz dupla com Cristina Ferreira, diz que sempre escreveu por prazer e que é um autodidata.

Cláudio Ramos tem 52 anos e é um dos principais rostos do daytime da televisão, onde todas as manhãs está no programa Dois às 10, com Cristina Ferreira. A escrita e a leitura sempre foram o seu “refúgio” e, ao longo destes mais de 25 anos de carreira, o apresentador – que começou na SIC e que no início de 2020 foi para a TVI realizar mais um sonho: apresentar o Big Brother – já escreveu vários livros. “Sempre sonhei com a vida que tenho hoje. Acreditei e trabalhei muito para chegar aqui. Sou um resistente!”, diz à SÁBADO. Escreve sem a pretensão de ser reconhecido como escritor, mas confessa que “gostava de um dia poder viver só da escrita”. Cláudio conversou com a SÁBADO, dias antes do lançamento do seu sexto romance – O Amor não Morre, editado pela Alma dos Livros, que chega às livrarias esta quarta-feira, dia 25.