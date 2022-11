Morreu Erasmo Carlos

Morreu o cantor e compositor brasileiro Erasmo Carlos, aos 81 anos. O músico estava internado no Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, desde esta segunda-feira.







Instagram

Erasmo Carlos tinha estado internado no mesmo hospital no início do mês. A 17 de outubro, deu entrada no Hospital Barra D’Or para realizar alguns exames e acabou por ser internado durante nove dias, revela o jornal G1 . Na sequência desse internamento o Folha de S. Paulo chegou a noticiar a sua morte, tendo o cantor bricando com o erro nas redes sociais, dois dias depois, a 2 de novembro. "Bem simbólico… Depois de me matarem no dia 30, ressuscitei no Dia de Todos os Mortos e tive alta do hospital", escreveu no Instagram, três semanas antes de morrer. Na sequência desse internamento tinha escrito, no Instagram: "Esse ano eu não morro... parafraseando Belchior".Erasmo Carlos trabalhou com alguns dos maiores nomes da música brasileira, sendo particularmente relevante a sua colaboração com "o rei" Roberto Carlos, com quem escreveu "Quero Que Vá Tudo Pro Inferno" ou "Como É Grande o Meu Amor Por Você". Mas colaborou ainda com Tim Maia, Maria Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil ou Jorge Ben Jor (todos participaram no disco Convida, de 1980).O carioca escreveu para Gal Costa (que morreu a semana passada) uma das canções mais icónicas da artista: "Meu Nome é Gal".