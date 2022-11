Vaticano chama médico do Atlético de Madrid para tratar joelho do Papa

José María Villalón, médico-chefe do Atlético Madrid, foi chamado pelo Vaticano para tratar o persistente problema no joelho do sumo pontífice. O reconhecido médico na área da traumatologia desportiva, que está no clube espanhol desde 1995, considerou o Papa Francisco um paciente "muito charmoso mas muito teimoso".