Morreu a filha secreta de Freddie Mercury

A filha secreta de Freddie Mercury morreu, depois de uma longa luta contra um cancro raro, informa esta quinta-feira a imprensa britânica. Tinha 48 anos e seria fruto da relação do vocalista dos Queen com a mulher de um amigo próximo.



Freddie Mercury morreu em 1991 AP

O cantor apelidava-a de 'Bibi' e terá chegado a dedicar-lhe várias músicas, conforme revelou Lesley Ann Jones num livro publicado sobre o cantor no último verão. Considerava-a o seu 'trésor' (tesouro em francês), tendo mantido com ela uma relação de proximidade até à sua morte, em 1991.

O marido contou ao 'Daily Mail' que 'Bibi' "morreu de forma pacífica depois uma longa batalha contra um cordoma, um cancro raro da coluna vertebral". Deixou dois filhos, de nove e sete anos.

"Ela agora está com o seu adorado pai. As cinzas foram espalhadas no Alpes", acrescentou o viúvo.

Na obra em que Lesley Ann Jones revelou a existência desta filha, a escritora contou que foram feitos testes que comprovaram a paternidade. A mulher foi criada por outra família mas sempre soube que o cantor era o seu pai. Freddie visitava-a com frequência.

Apenas os membros dos Queen, a família de Freddie Mercury e a sua companheira de longa data, Mary Austin, saberiam da existência desta filha.

Embora se assumisse como homossexual, o cantor teve relações anteriores com mulheres, incluindo Mary Austin, que o acompanhou até ao dia da sua morte.