O músico, o pai, o mito chamado Freddie Mercury

"Com Amor, Freddie", livro de Lesley-Ann Jones, é um mergulho na vida do cantor através de textos inéditos - escritos pelo próprio e revelados agora por "B.", filha do músico.

Tiago Neto 30 de novembro de 2025 às 10:00
Vocalista dos Queen e ícone da música, Freddie Mercury morreu em 1991, com 45 anos
Vocalista dos Queen e ícone da música, Freddie Mercury morreu em 1991, com 45 anos Steve Jennings/WireImage

Na música, há artistas que permanecem envoltos numa claridade oblíqua, figuras cuja aura não se dissipa, mesmo que a passagem do tempo nos dobre a perceção do que foram, até mesmo do que podiam ter sido. Freddie Mercury não é, por isso, um caso raro, talvez incomum.

Tópicos Morte Romance Música Crime Freddie Mercury Lesley-Ann Jones Inglaterra Zanzibar
