Morreu a cantora Anita Pointer, aos 74 anos

Anita Pointer morreu aos 74 anos vítima de cancro, foi este domingo anunciado pelo seu assessor. A cantora norte-americana integrou a girlsband The Pointer Sisters, juntamente com as três irmãs.







Instagram de Anita Pointer

A sua família em comunicado referiu: "O céu é um local mais bonito com a Anita lá".Anita era uma segunda irmã mais velha da banda que venceu um Grammy em 1975, na categoria Melhor Performance Vocal Country, com o êxito Fairytale. Ainda hoje este prémio é uma raridade numa categoria dominada por artistas brancos.As Pointer Sisters eram uma banda de juntava o funk, soul e R&B. Estrearam-se em 1973.Depois da saída da irmão Bonnie, em 1979, a banda esteve em risco. Mas as restantes irmãs mantiveram o percurso durante. Já reduzidas a três elementos lançaram os sucessos pelos quais ainda são conhecidas hoje em dia: Jump (For My Love), He's So Shy ou Neutron Dance.Em 2003, Anita Pointer perdeu a filha, Jada, que não resistiu a um cancro, aos 37 anos. Depois disso, Anita ficou responsável pela neta, Roxie McKain Pointer.Este momento trágico foi também lembrado pela família agora. "Estamos reconfortados por saber que ela está agora com a sua filha Jada e as suas irmãs June e Bonnie e que está em paz".