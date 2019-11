Depois de anos a fazer uma dieta restrita, Mariah Carey surpreendeu os fãs ao aparecer num spot publicitário da marca Walkers. A imagem da cantora norte-americana, de 49 anos - que se tornou um ícone de Natal, com a canção All I Want for Christmas is You - a comer batatas fritas, com sabor a carne de porco, está a dar a volta ao mundo. Há quem esteja tão incrédulo que aposta que a mão que aparece a levar a batata à boca é de um duplo.A sua famosa música natalícia, lançada em 1994, é a banda sonora do anúncio e já se tornou viral. Com uma simples dentada num snack, Mariah embolsou nada menos do que 12 milhões de euros – um valor, que dada a repercussão do anúncio acabará por ser mais rentável para a marca.Há muito que a cantora luta para conseguir um corpo de sonho e introduziu hábitos saudáveis que lhe permitiram emagrecer 20 quilos. A estrela contou recentemente que não recorreu a produtos milagrosos nem a cirurgias. Aprendeu a alimentar-se bem e a fazer exercício de forma regular. Deixou de consumir açúcar e alimentos processados e reduziu os hidratos de carbono e quando come, opta pelos que são 100% integrais.