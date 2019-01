Ver esta publicação no Instagram

Can’t wait to share all all that inspired me in Lisboa!!! ♥? ..,...........Coming soon! @mae_couture

Madonna mora na rua das Janelas Verdes, em Lisboa. Mora em Portugal desde junho de 2017.Em declarações à Vogue, contou que tinha escolhido Lisboa para que o filho David Banda pudesse progredir no futebol a nível profissional.Madonna vive em Lisboa com David Banda e Mercy James, que têm 13 anos e com as gémeas Stella e Esther, com cinco anos. É ainda mãe de Lourdes Maria, com 21 anos, e de Rocco Ritchie, que tem 17.