Uma das mulheres que viajava no carro que chocou com a viatura do Duque de Edimburgo, no dia 17 de janeiro, lamenta ainda não ter recebido um pedido de desculpas por parte da família real. Emma Fairweather, de 46 anos, seguia no carro de uma amiga com ela e um bebé de nove meses quando se deu a colisão.

"Adoro a família real mas fui ignorada e rejeitada e tenho muitas dores", afirmou em entrevista ao Sunday Mirror. O acidente deu-se perto da propriedade da Rainha em Sandringham, Norfolk. Emma partiu o pulso e a amiga foi ao hospital tratar de uns cortes na sequência do acidente. O bebé não sofreu ferimentos.

O príncipe Filipe, de 97 anos, foi encaminhado para o hospital mas também não inspirou cuidados. O Palácio de Buckingham indicou que as duas mulheres envolvidas no choque foram contactadas de forma privada, mas Fairweather nega.