Madonna já revelou aos amigos que, dentro de meses estará de partida de Lisboa, mas enquanto não faz as malas já tem uma casa nova, onde irá passar os próximos tempos. Depois de ter saído do palacete onde morava, na rua das Janelas Verdes, a rainha da pop deixou-se encantar por duas casas contíguas, numa zona histórica de Lisboa, em Santa Catarina, junto ao famoso miradouro do Adamastor.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã