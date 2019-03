A rainha da pop, Madonna, escolheu Belas, em Sintra, para filmar o seu novo videoclipe. Segundo a TSF, as gravações estão a ser feitas com grande secretismo, sendo que a cantora apenas foi vista quando entrou numa carrinha vermelha estacionada no local.

Apesar disso, de acordo com a mesma rádio, as pessoas no local não ligaram muito ao aparato, tendo as gravações decorrido sem criar grandes alaridos. A zona das gravações, para prevenir o olhar dos mirones, foi totalmente tapada com panos pretos e mesmo as janelas foram cobertas.