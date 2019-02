Revista Vidas revela que cantora irá regressar aos Estados Unidos.

Depois de ter admitido anteriormente que Portugal era "o paraíso", Madonna parece estar cansada de viver no nosso país e já decidiu que vai voltar para os Estados Unidos.



Segundo a Vidas apurou, a rainha da pop vai deixar o Palácio de Ramalhete, em Lisboa, já no próximo mês de março. Os últimos meses vão ser passados num hotel na capital, como aconteceu quando chegou, antes de se instalar em definitivo.



Saiba tudo sobre o tema no Correio da Manhã.