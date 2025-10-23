Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de outubro de 2025 às 13:38

Kim Kardashian brilha em Londres na apresentação da série 'All's Fair'

A socialite e empresária Kim Kardashian esteve em Londres, esta quarta-feira, para apresentar a série ‘All’s Fair’. Kardashian é protagonista e cocriadora da série.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente