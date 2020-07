As transferências de dinheiro de Juan Carlos que estão a ser investigadas na Suíça

Há cada vez mais indícios das suspeitas de fuga ao Fisco que recaem sobre o rei emérito Juan Carlos I. No início do mês, o jornal El Español revelou mais detalhes sobre a Fundação Lucum, onde o rei emérito colocou quase €65 milhões – sobre os quais não pagou impostos.





As autoridades suíças estão a investigar várias transferências relacionadas com essa fundação. Segundo o jornal El País, o procurador suíço Yves Bertossa detetou o caminho feito pela quase totalidade dos €65 milhões transferidos em 2012 por Juan Carlos para a ex-amante, Corinna Larsen (na fotografia, atrás do rei emérito).Também foi detetado que €3,5 milhões dessa quantia de €65 milhões, transferidos em nome da Lucum (sediada no Panamá), foram para uma conta nas Bahamas pertencente a Dante Canónica, criador e secretário da Fundação Lucum. Esta transferência está a ser alvo da investigação na Suíça, relata o El País.Canónica está a ser investigado na Suíça por suspeitas de branqueamento de capitais. Corinna Larsen e Arturo Fasana, gestor dos fundos do rei emérito, também são alvos do inquérito.Segundo Larsen, a transferência dos €65 milhões foi "um sinal de gratidão e amor". Os €65 milhões tinham sido dados a Juan Carlos pelo antigo rei da Arábia Saudita, depois de um negócio ferroviário de alta velocidade entre um consórcio ferroviário espanhol e os sauditas.Além desses €3,5 milhões, outros 39 pertencentes à mesma quantia foram parar a uma conta de Larsen no FieldPoint Private Bank, nos EUA. Onze milhões seguiram para o Reino Unido.Segundo o jornal El País, Juan Carlos deu €1,5 milhões a Larsen que serviram para a compra de uma casa em Londres avaliada em €5,6 milhões. "Foi uma doação a meu favor", disse Corinna, quando questionada na Suíça.Também está a ser investigada a compra de outra mansão avaliada em €6,4 milhões em nome de uma sociedade ligada a Larsen, e a aquisição de dois apartamentos de luxo na estância de esqui de Villars su Ollon, Suíça. Estes dois apartamentos foram comprados com €1,9 milhões pagos por Juan Carlos, que Corinna descreveu como "empréstimos" que foram devolvidos.