Morreu o filho da cantora Sinéad O'Connor

Shane O'Connor, o filho de 17 anos da cantora Sinéad O'Connor, morreu. O corpo foi encontrado dois dias depois de ser participado o seu desaparecimento.



A cantora contou o que se tinha passado nas redes sociais. "O meu lindo filho, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, a luz da minha vida, decidiu acabar a sua luta na Terra hoje e está agora com Deus. Que ele descanse em paz e que ninguém siga o seu exemplo. O meu bebé. Amo-te tanto. Por favor que estejas em paz."



No Twitter, a cantora tinha relatado o desaparecimento do filho, que estava hospitalizado. Na quinta-feira, 6 de janeiro, Sinéad O'Connor queixou-se que o hospital estava a recusar quaisquer responsabilidades.