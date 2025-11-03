Cinco pessoas detidas por envolvimento na morte do neto de Robert De Niro

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Cinco homens foram detidos em Nova Iorque, nos Estados Unidos, por estarem, alegadamente, envolvidos na morte de Leandro De Niro Rodriguez, neto do ator Robert De Niro. O jovem, de 19 anos, morreu em julho de 2023, vítima de uma sobredose acidental de medicamentos e drogas.

De acordo com o site TMZ e a revista People, as autoridades acusam os detidos de "causar morte resultante da venda de estupefacientes". Segundo a Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA), os suspeitos usavam as redes sociais para promover e vender drogas na cidade de Nova Iorque e em zonas de Long Island. Entre as substâncias distribuídas estariam milhares de comprimidos falsificados de Xanax adulterados com fentanil — um potente opióide sintético responsável por dezenas de mortes entre jovens adultos.

Os procuradores federais indicam que, no verão de 2023, três jovens de 19 anos, incluindo Leandro De Niro Rodriguez, morreram de overdose em circunstâncias semelhantes, todas relacionadas com comprimidos contaminados com fentanil. Pouco depois da morte do neto de Robert De Niro, já havia sido detida Sofia Haley Marks, suspeita de ter vendido as drogas ao jovem.

Os relatórios médicos confirmaram que Leandro De Niro Rodriguez morreu devido a uma reação tóxica causada pela mistura de várias substâncias, entre elas fentanil, cocaína, cetamina e ansiolíticos. Filho de Drena De Niro, filha adotiva do ator, o jovem seguia os passos do avô no cinema, tendo participado nos filmes 'Assim Nasce Uma Estrela' e 'Cabaret Maxime', ambos de 2018.

Após a tragédia, Drena De Niro desabafou nas redes sociais, lamentando que o filho tivesse sido vítima de traficantes que sabiam do perigo das substâncias que vendiam. Já Robert De Niro confessou, na altura, estar "em choque" e devastado com a perda: "Jamais pensei que isto pudesse acontecer. Não deveria ter acontecido."