Há mais de um ano que Carmen Martinez-Bordiú andava à procura de casa em Portugal, onde tem amigos, entre eles a família do empresário João Flores, e já encontrou uma na zona de Cascais. Nas próximas semanas, a neta do ditador espanhol Francisco Franco deverá deixar Madrid, segundo fontes próximas.

A nietíssima, como é conhecida em Espanha, quer afastar-se de todas as polémicas que tem envolvido a família Franco, que possui uma fortuna avaliada em 500 milhões de euros. Uma das polémicas é a possível exumação dos restos mortais do seu avô do mausoléu no Vale dos Caídos, nas proximidades de Madrid, com o objectivo de transformar o local num memorial para as vítimas da guerra civil espanhola. O governo quer também expropriar o Pazo de Meirás, propriedade da família, e está a estudar a possibilidade de retirar o ducado de Franco que Carmen Martinez-Bordiú acaba de herdar por ser a mais velha dos sete filhos de Cristóbal Martínez Bordiú, marquês de Villaverde, e de Carmen Franco Polo, que morreu em Dezembro passado, e que era a única filha de Francisco Franco e de Carmen Polo.





Nascida num palácio como uma princesa

Esta não é a primeira nem a segunda vez que a socialite, de 67 anos, muda de casa. No ano passado deixou o apartamento, de 600 m2, que partilhava com o empresário Luis Miguel Dominguéz, na calle Velasquez, em Madrid, e que custava 5 mil euros por mês. Quatro anos antes, Carmen saiu de Santander, onde viveu com José Campos durante os seis anos em que foram casados.

"Nasci num palácio, a 26 de Fevereiro, sob o signo Peixes. Trata-se de um mês muito forte a nível energético e com um significado muito especial para mim. O meu filho, a minha avó e o meu pai morreram em Fevereiro". Começa assim a sua biografia Cumple años, gana vida, publicada em 2010. Carmen é uma das mulheres mais retratadas na imprensa del corazón, e a quem a revista Hola! pagou 1,2 milhões de euros pelo exclusivo do seu casamento com o empresário José Campos, em 2006. Carmen conta que viveu "realmente como uma princesa". Teve uma educação rigorosa, em que arte, música, história e poesia combinavam com religião, moral e saber estar. Foi preparada para ser uma boa esposa e uma mãe exemplar, preservando todos os valores morais e, sobretudo, não dar que falar. Mas essas imposições nada tinham a ver com o seu carácter: "Eu cumpria os meus deveres com esmero, mas todas as noites sonhava em saltar pelas janelas daquele palácio e fugir".





Podia ter sido rainha de Espanha

Aos 20 anos la nietíssima casou-se com um príncipe: Alfonso de Bórbon e Dampierre era filho de D. Jaime de Borbón, que abdicou do trono espanhol por ser surdo-mudo, a favor do irmão Juan, pai do rei emérito Juan Carlos. Ou seja, se o sogro não tivesse renunciado aos seus direitos, Carmen poderia ter sido rainha de Espanha. A cerimónia realizou-se a 8 de Março de 1972, no Palácio do Pardo, perante mil convidados. O general Franco proclamou o seu novo neto, primo do herdeiro do trono, como duque de Cádiz, com o título de Alteza Real. Carmen e Alfonso, que era 14 anos mais velho, tiveram dois filhos – Francisco e Luís Alfonso. Cerca de seis anos depois, no iate de uns amigos, Carmen cruza-se com Jean Marie Rossi. Mesmo na frente do marido, não disfarçou a irresistível atracção que sentia pelo antiquário francês, que tinha mais 20 anos que ela. Deixou tudo por ele, inclusivamente os filhos.