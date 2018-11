Pouca gente viu ou ouviu novidades do actor desde que foi acusado de assédio sexual em Outubro de 2017. Há quem diga que está em França e numa ilha no meio do Pacífico.

Kevin Spacey não desapareceu apenas dos ecrãs. De acordo com o The Daily Mail, que falou com amigos britânicos e norte-americanos do actor, pouca gente viu ou ouviu novidades de Spacey desde as alegações de assédio sexual em Outubro de 2017.



"Ele tornou-se um recluso total", disse um amigo ao Daily Mail. "Ninguém ouviu falar dele. Ele desapareceu. É completamente inacreditável que alguém da sua estatura consiga fazê-lo num mundo onde toda a gente tem um telemóvel", explicou.



E não é o único a ficar impressionado com a invisibilidade do actor. Um produtor descreve Spacey como "um homem que tem uma das caras mais reconhecíveis do planeta": "Eu estava com ele [Kevin Spacey] quando entrou num restaurante em Beverly Hills e foi aplaudido por todos os clientes."



A última fotografia conhecida de Kevin Spacey foi tirada em Novembro de 2017, quando o actor estava numa clínica de reabilitação. O norte-americana estava num programa de reabilitação de 45 dias, mas saiu 21 depois. "Ele saiu mais cedo. Apenas ficou três semanas", diz fonte próxima do actor.



Onde ele foi depois, é um mistério. Não está em nenhuma das suas casas espalhadas pelo mundo (ou não tem sido visto por ninguém, pelo menos).



Contudo, fontes do Daily Mail têm versões diferentes do paradeiro de Kevin Spacey: um socialite britânico próximo do actor dizem que ele "vive como um ermita nas ilhas Cook, no meio do Pacifico do Sul. Outra fonte que trabalhou com Spacey em House of Cards, diz que o actor vive em França e usa o nome verdadeiro (Kevin Fowler). Uma coisa é certa: sabe-se que Spacey foi a Nova Iorque visitar um amigo, ligado ao mundo do teatro.



Recorde-se que, no dia 29 de Outubro de 2017, o actor Anthony Rapp acusou Kevin Spacey de o ter assediado aos 14 anos por Spacey. Em comunicado, Kevin Spacey assumiu pela primeira vez publicamente que é gay: "Honestamente, não me lembro do encontro, deve ter acontecido há mais de 30 anos. Mas se me comportei da forma por ele descrita, devo-lhe as mais sinceras desculpas pelo que terá sido comportamento muito inapropriado e induzido pela embriaguez."