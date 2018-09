A BBC recusa transmitir o casamento da neta da Rainha Isabel II por temer um desastre de audiências.

A duas semanas de Eugénia de York e de Jack Brooksbank trocarem alianças na capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, a BBC decidiu que não vai transmitir o casamento por falta de interesse.

Segundo a imprensa britânica, a administração da estação pública de televisão recusou a transmissão exclusiva do casamento da filha mais nova do príncipe André e de Sarah Ferguson, que se celebra no próximo dia 12, por considerar que os resultados de audiências seriam desastrosos, apesar da boa relação que mantêm com a Casa Real.

A notícia terá deixado a noiva muito decepcionada, sobretudo o seu pai. André de York ainda tentou convencer a BBC, mas sem êxito. "O príncipe entende que o casamento da filha deveria ter a mesma cobertura que o de Harry e Meghan", garantiu uma fonte ao Mail on Sunday. A Sky News também não mostrou interesse na transmissão.

Na verdade, Eugénia, de 28 anos, não se pode comparar ao primo Harry, ainda que o seu enlace se celebre no mesmo local. A noiva, embora ocupe o 9.º lugar na linha de sucessão ao trono, não tem obrigações protocolares. Além disso, a mãe, Sarah Ferguson, é impopular e o pai desperta pouca simpatia nos britânicos. Também há que ter em conta que tanto Eugénia como a irmã Beatriz têm fama de desocupadas, que se aproveitam da sua condição de netas da Rainha.

Eugénia é a única dos Windsor que possui um perfil pessoal no Instagram, onde publica fotos dela e da irmã, em crianças, dos cães ou com o namorado, e já soma 325 mil seguidores. Trabalha na galeria de arte contemporânea, Hauser & Wirth, em Londres, e vai casar-se com Jack Brooksbank, de 32 anos, descendente de nobres e que é embaixador da Casamigos, a marca de tequila de George Clooney, que estará entre os convidados, assim como os Beckham e Robbie Williams.

O casamento de Eugenia e Jack terá início na manhã de sexta-feira, 12 de Outubro, e prolonga-se até ao dia seguinte com uma festa em que haverá atracções de feira em Windsor. Depois da cerimónia, os noivos percorrerão as ruas, tal como Harry e Meghan, seguindo-se uma recepção oferecida pela Rainha, no castelo para alguns convidados.

Os custos deste casamento real também estão a gerar polémica. Segundo o Sunday Express andará à volta dos 2 milhões de euros. Para isso calculam, por exemplo, que o banquete fique acima dos 210 mil euros, o vestido, de Stella McCartney, outros 200 mil, 100 mil para flores, 3 mil para cabeleireiro e maquilhagem e mais 20 mil para as fotografias.