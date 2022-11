Jorge Corrula: “A Igreja Católica é hipócrita e não é de agora'

Jorge Corrula não suporta discursos intolerantes, diz que o apoio de 125 euros é ridículo e que António Costa está deserto de se ver livre do Governo. Nunca viu "The Crown" e acha que os padres deviam deixar de ser celibatários.

Gostou do resultado das eleições do Brasil?

Acima de qualquer candidato estava a democracia e a tolerância. Perante isto, fiquei feliz com o resultado, mas o grave é verificar que ainda assim, quase metade dos eleitores votaram em discursos xenófobos e isso é assustador. O silêncio pós-eleições de Bolsonaro foi copiado de um megalómano chamado Trump.