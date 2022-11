Ex-deputada brasileira condenada a 50 anos de prisão pela morte do marido

A pastora evangélica e ex-deputada brasileira Flordelis dos Santos foi condenada a 50 anos de prisão por ter sido a mandatária da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. A decisão do tribunal chegou este domingo, depois de sete dias de julgamento. A filha de Flordelis foi também condenada. Rayane dos Santos, neta da ex-deputada, Marzy Teixeira e André Luiz de Oliveira, filhos adotivos de Flordelis, foram considerados inocentes. Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas Cézar dos Santos de Souza já tinham sido condenados pela execução do crime. Dispararam 30 tiros contra o pai adotivo.