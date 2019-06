Em setembro, marcam-se os 25 anos da série protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer.Apesar de agora mostrar abertura a um novo capítulo na história da série, em 2016 Aniston fez o contrário. "Não sei o que faríamos. Acho que aquela altura foi nostálgica, sabem, há qualquer coisa acerca do tempo – e penso que é por isso que as pessoas têm tanto afeto por isso – quando as nossas caras não estavam enfiadas em telemóveis e não olhávamos para o Facebook e Instagram. Estávamos juntos numa sala, ou num café, e falávamos. E perdemos isso", lamentou.