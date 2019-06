Além dos pequenos príncipes herdeiros das casas reais europeias, há uma nova estrela da realeza do outro lado do planeta que se está a fazer notar nas redes sociais: Jigme Namgyel Wangchuck do Butão. Com apenas 3 anos, o "pequeno dragãozinho", como lhe chamam, é o primeiro e, ainda, único filho do rei Jigme Namgyal Wangchuck Khesar e da rainha Jetsun Pema Wangchuck, que vai herdar o trono do país mais feliz do mundo.

Como a sua mãe é conhecida como Kate Middleton dos Himalaias, é inevitável que Jigme Namgyel, que nasceu a 5 de fevereiro de 2016, não seja comparado ao príncipe George de Inglaterra. A última foto oficial dele para o mês de junho do calendário anual do Butão atraiu milhares de "gostos" dos súbditos e de estrangeiros.





Sua Alteza Real aparece sentado num pequeno muro, na cidade de Punakha, vestido com uma bata encarnada aos quadrados, uns calções escuros e uns mocassins, com uma paisagem de montanha ao fundo. "O entusiasmo com que todos os meses reagem aos nossos calendários é muito gratificante. Sabemos que ver Sua Alteza a crescer tão rapidamente vos dá uma felicidade especial, pelo que esperamos que o calendário de junho ilumine o vosso mês", lê-se na legenda da imagem.

A história de amor entre os reis Jigme, de 39 anos, e Jetsun, de 29, parece tirada de um filme. Embora ela seja de origem plebeia, a sua família é de classes ilustres e sempre se relacionou com a casa real. O então príncipe, cujos traços lhe valeram o apelido de "príncipe encantador" ou "Elvis dos Himalaias", conhecia-a desde a infância. Após a abdicação do seu pai em 2006, o monarca que iniciou o processo de transição democrática no Butão, Jigme subiu ao trono do pequeno país budista – situado entre a China e a Índia, na cordilheira do Himalaia – com 26 anos e ainda solteiro.

O mais sexy em 200 políticos

A 13 de outubro de 2011, casou-se com Jetsun numa cerimónia coberta por cerca de 150 jornalistas estrangeiros – algo nunca visto no país. "Esperei bastante tempo para me casar, mas tenho certeza de que foi com a pessoa certa", disse o rei. Em quase oito anos de casados, os jovens reis souberam conquistar uma enorme popularidade.

Muito apaixonado pela mulher, o rei gosta de lhe dar a mão em público e até de a beijar no canto da boca, para escândalo dos mais conservadores. Não hesita em agarrá-la pela cintura quando a apresenta a algum dignitário estrangeiro. Embora a tradição lhe permita ter várias mulheres, Jigme Namgyal – que em 2015 liderou a lista dos 200 políticos mais sexy do Planeta, elaborada pelo site norte-americano hottestheadsofstate.com. – garante que Jetsun será a única.