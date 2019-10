Jennifer Aniston rendeu-se ao Instagram com fotografia de Friends

"E agora também somos 'amigos' no Instagram. Olá Instagram". Foi assim que Jennifer Aniston aderiu à rede social na qual nunca tinha criado uma conta. A atriz de 50 anos fez a sua primeira publicação com uma fotografia com o elenco de Friends.



Publicada esta terça-feira, a fotografia conta já com mais de três milhões de "gostos" e mais de 170 mil comentários.





Ver esta publicação no Instagram And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM Uma publicação partilhada por Jennifer Aniston (@jenniferaniston) a 15 de Out, 2019 às 6:03 PDT





Na fotografia partilhada por Aniston, a atriz surge rodeada do restante elenco da série que estreou em 1994 - Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer.



A conta recentemente criada já tem mais de 698 mil seguidores.