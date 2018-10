Um caso ocorrido em Blackpool, Reino Unido, levantou a dúvida. David Schwimmer provou o contrário com um vídeo.

Em Blackpool, Reino Unido, um homem suspeito de ter roubado um casaco, uma carteira e um telemóvel foi captado pelas câmaras de videovigilância, enquanto segurava cervejas. Numa tentativa de o apanhar mais rapidamente, a polícia divulgou uma imagem, que se tornou viral. Porquê? O suposto ladrão era muito parecido com a personagem Ross, de Friends.



As semelhanças entre o actor David Schwimmer e o suspeito acabaram por gerar muitos comentários nas redes sociais. Centenas disseram à polícia que o ladrão era Ross, e a história acabou mesmo por chegar a Schwimmer, do outro lado do Oceano Atlântico.



O actor respondeu de forma bem-humorada, partilhando nas redes sociais um vídeo a replicar a situação em que o suspeito foi apanhado. "Agentes, juro que não fui eu. Como podem ver, estava em Nova Iorque. À trabalhadora polícia de Blackpool, boa sorte com a investigação", lê-se na legenda.



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDavidSchwimmerOfficial%2Fvideos%2F833524620312492%2F&show_text=0&width=268" width="268" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>



Entretanto, a polícia de Blackpool já conseguiu identificar o alegado ladrão. "Obrigado a todos pelas vossas respostas rápidas. Investigámos cuidadosamente este caso e confirmámos que David Schwimmer estava nos Estados Unidos na altura", disseram.