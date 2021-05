Asperger, a síndrome dos génios

"Sei que às vezes digo e publico coisas estranhas, mas é assim que o meu cérebro funciona. A quem tenha ofendido, só quero dizer: reinventei os carros elétricos e estou a enviar gente a Marte num foguetão. Pensavam que eu era um tipo normal?". Foi assim o monólogo de Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, revelando que tem síndrome de Asperger, no famoso programa de televisão norte-americano Saturday Night Live, na noite do último sábado, 8.



O fundador da Tesla e da SpaceX, de 49 anos, gabou-se de ser o primeiro convidado daquele programa que sofre do transtorno, que se caracteriza por dificuldades no desenvolvimento das habilidades sociais, "ou pelo menos o primeiro a assumi-lo". Musk riu-se de si próprio por causa do seu tom de voz, a sua tendência em causar polémica nas redes sociais, o momento em que participou num podcast enquanto fumava marijuana e o facto de ter dado o nome de X Æ A-12 ao filho.



Doença ou sinal de êxito

O síndrome de Asperger é um transtorno de desenvolvimento que se inclui nos diversos transtornos do espectro autista. Tem o nome do pediatra austríaco Hans Asperger, que em 1944 descreveu algumas das suas características como a dificuldade em decifrar a linguagem corporal, e a dificuldade na interação social e na comunicação não verbal. O psicólogo britânico Tony Attwood, considerado uma autoridade mundial em Asperger explica que as pessoas diagnosticadas são "geralmente reconhecidas por serem diretas, dizerem o que pensam, serem honestas e determinadas e possuirem um forte sentido de justiça social".