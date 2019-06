"Madame X", foi lançado esta sexta-feira e, entre as 15 músicas que o compõem, está uma versão de "Faz Gostoso", originalmente da luso-brasileira Blaya, na qual a artista norte-americana canta em português e conta ainda com a participação da cantora brasileira Anitta.

Em "Madame X", a artista de 60 anos refere como grande inspiração a cidade de Lisboa, onde tem vivido. "Lisboa é onde o meu disco nasceu. Encontrei lá a minha tribo e um mundo mágico de músicos incríveis que reforçaram a minha crença de que as músicas à volta do mundo estão todas ligadas e são a alma do universo", afirma no seu site oficial.



Naquele que é o seu 14.º álbum de originais, Madonna usou sonoridades latinas e africanas e canta em três línguas: inglês, espanhol e português. Em colaboração com o produtor francês Mirwais e com a ajuda do norte-americano Diplo, a artista norte-americana irá apresentar "Madame X" ao vivo numa digressão mundial que arranca em setembro, nos Estados Unidos.



A A digressão europeia começará em janeiro de 2020 e tem seis concertos no Coliseu de Lisboa, marcados para os dias 16, 18, 19, 21, 22 e 23, todos praticamente esgotados.