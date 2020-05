Esta quinta-feira, Madonna revelou que foi infetada pelo novo coronavírus, segundo um teste aos anticorpos, e que isso a obrigou a cancelar um concerto em Paris em fevereiro. Agora, não está doente.





Anticorpos significam imunidade contra a Covid-19? Nem por isso Um teste serológico positivo significa que a pessoa é imune ao novo coronavírus? É provável, mas não é certo. A presença de anticorpos contra a Covid-19 pode não ser suficiente para prevenir uma infeção futura. - Ciência & Saúde , Sábado.

A "Rainha da Pop" revelou que tinha testado positivo a anticorpos do novo coronavírus, o que pode querer dizer que foi infetada."Agora não estou doente", disse aos seus 15 milhões de seguidores no Instagram. "Quando se testa positivo para anticorpos quer dizer que tiveste o vírus, o que tive claramente porque estava doente no fim da minha digressão em Paris há mais de sete semanas bem como muitos outros artistas do meu espetáculo", afirmou a cantora.Madonna, de 61 anos, só deu um concerto no Grand Rex a 22 de fevereiro antes de cancelar o concerto seguinte, devido a "lesões constantes". Acabou por cancelar os outros dois concertos, os últimos da digressão Madame X, depois de as autoridades francesas banirem a concentração de grandes multidões para limitar a propagação do novo coronavírus no início de março."Na altura pensámos que tínhamos uma gripe severa. Graças a Deus que estamos todos saudáveis e bem agora", escreveu.

Apesar de Madonna dizer que a presença de anticorpos significa que foi infetada com o SARS-CoV-2, os cientistas são céticos acerca destes testes. Alguns peritos avisaram que mesmo os testes que seguem as normas dos EUA podem dar falsos positivos.



Madonna revelou aos fãs o resultado do teste depois de partilhar um artigo sobre a sua doação de um milhão de euros à investigação para uma vacina para a Covid-19.