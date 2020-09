Isabel II obrigada a despedir funcionários

A crise provocada pela pandemia já chegou em força à casa real britânica. A quebra nas receitas das residências reais é muito maior do que o esperado, registando apenas 10 milhões de libras (cerca de 11 milhões de euros), quando as previsões para 2020 estavam acima dos 110 milhões. Estas perdas estão a obrigar à redução de pessoal e até agora já foram anunciadas 86 demissões, mas são separadas mais nas próximas semanas.A rainha de Inglaterra tem um staff com 1200 funcionários repartidos pelo palácio de Buckingham, o castelo de Windsor, Balmoral e Sandringham. Além disso, o Brexit também veio causar problemas nas finanças reais, já que os Windsor deixarão de receber fundos agrícolas anuais que vinham de Bruxelas.Isabel II, de 94 anos e uma fortuna pessoal de cerca de 400 milhões de libras (438 milhões de euros), encontra-se na residência de Sandringham com o marido, o duque de Edimburgo – que completa 100 anos, no próximo ano. As decisões contra uma segunda vaga de Covid-19, anunciadas pelo primeiro-ministro Boris Johnson, atingiram a monarca, que foi forçada a desistir dos planos para regressar às funções oficiais, em Buckingham.Em breve, o casal voltará para o Castelo de Windsor, onde já passou o primeiro confinamento, entre março e julho. As novas medidas do governo, que ameaçam vigorar por pelo menos seis meses, colocam em causa a organização do staff particular de Isabel II, já que terá de reduzir o número de assistentes à sua volta. A "regra dos seis", estabelecida por Boris Johnson, não permite reuniões de mais de seis pessoas. A sua equipa, que costuma chegar a cerca de dez pessoas, metade já são obrigados a trabalhar em salas individuais e a evitar ao máximo o contato direto com a rainha.Espera-se que em dezembro, a mãe do príncipe Carlos e o marido voltem para Sandringham, onde recebem os membros da família real nas férias de Natal. Mas este ano, Isabel II arrisca-se a sentar-se à mesa apenas com o duque de Edimburgo e mais quatro familiares. Os outros terão de esperar pela sua vez.