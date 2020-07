Até há pouco tempo, Camille Gottlieb era o "patinho feio" da família real do Mónaco. A filha mais nova da princesa Stéphanie aparecia sempre muito tímida e pouco à vontade no seu corpo roliço de adolescente. Agora, Camille - que completou 22 anos esta quarta-feira, dia 15 – tem-se mostrado nas redes sociais mais magra e sofisticada, o que tem levado a imprensa internacional a destacá-la como a verdadeira herdeira da beleza da avó, a princesa Grace Kelly. O cabelo loiro e os olhos azuis fazem com que seja comparada à atriz americana, no filme A Janela Indiscreta, de Alfred Hitchcock, rodado em 1954.

Camille nasceu da relação da princesa Stéphanie com Jean-Raymond Gottlieb, então chefe da segurança do palácio do Mónaco. A mais nova dos três filhos de Rainier e Grace do Mónaco havia terminado o seu casamento com Daniel Ducret, outro guarda-costas com quem teve dois filhos: Louis, de 27 anos, e Pauline, de 26, que ocupam a 14ª e a 15ª posição ao trono monagasco. Camille não está na linha de sucessão, já que Stéphanie e Gottlieb nunca se casaram.

Cirurgias e excesso de peso

É a mais indisciplinada e enérgica dos três filhos de Stéphanie, de 55 anos. Adora fotografia e o mundo da moda. Está decidida a ser ela própria tal como fez a mãe, que rompeu todas as regras sem se importar com protocolos reais. A mais nova dos três filhos dos príncipes Rainier e Grace Kelly – que morreu na sequência de um acidente de carro, em setembro de 1982 – namorou com vários playboys, foi modelo, designer de moda e cantora. Camille também adora animais e durante uma viagem à Ásia, em fevereiro de 2106, visitou um orfanato de elefantes, em Pinnawala, no Sri Lanka.

Vítima de muitos comentários insultuosos pelas suspeitas de ter recorrido à cirurgia estética, pelo excesso de peso e pelo seu estilo de vida, é frequente Camille defender-se dos ataques nas redes sociais. "Somos pessoas completamente normais. Pensam que só por pertencermos a uma família real, a vida nos poupa das dificuldades e dos perigos? Pois não é assim. Se ao final do dia me apetece publicar uma foto no Instragram, faço-o! É-me indiferente ser a mais bonita ou a mais feia da minha família e, sobretudo, não me interessa a vossa opinião", escreveu. Camille tem mais de 68 mil seguidores no Instagram, não muito distante dos 75 mil da sua prima Charlotte, filha mais velha da princesa Carolina, considerada o maior ícone de estilo da realeza monegasca.